شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: «إخوان تركيا انقلبوا على أردوغان.. يبيعوا أبوهم علشان المصلحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى إن أي عنصر إخواني من الممكن أن يبيع «أبوه» ويبحث دائما عن مصلحته، وليس له علاقة بأحد ويعمل على تدمير أي شخص.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن التنظيم الدولي للإخوان عندما وجدوا محادثات بين مصر وتركيا في الفترة الأخيرة قرر الإخوان بيع تركيا، وبعد أن كانوا على تحالف مع أردوغان وحزب العدالة والتنمية، قرروا التحالف مع حزب السعادة.

وكشف أحمد موسى أن قيادات الإخوان بدأت تتحالف مع حزب السعادة بوصفه ضد أردوغان، موضحا أن حزب السعادة هو حزب إسلامي وحزب قريب من تنظيم الإخوان.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن حزب السعادة غير معروف وليس له تأثيرات في تركيا وهو حزب ضعيف.

وتابع أحمد موسى أن أردوغان قدم لجماعة الإخوان الإرهابية منذ 2013 ما لم يقدمه الإرهابي حسن البنا، وفي الوقت الحالي بدأت قيادات الإخوان في التحالف مع حزب السعادة.

واستطرد أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا انقسموا بعد كشف المستور عن لقاء أعضاء التنظيم مع قيادات حزب السعادة.