شكرا لقرائتكم خبر عن «خرّبوا سيارة مدرس ورقصوا أعلاها».. «العريش التعليمية» تحقق في فيديو طلبة الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة العريش التعليمية بشمال سيناء فتح باب التحقيق في الفيديو الذي تم تداوله على تطبيق «التيك توك» لمجموعة من طلبة مدرسة عماد الدين الثانوية بنين بالعريش بالقيام بالاعتداء على سيارة معلمة والرقص أعلاها.

وقالت الإدارة في بيان: «نظرا لما قام به بعض الطلاب في إحدى المدارس من تصرفات فردية غير مسؤولة لا تعكس سلوك أبنائنا الطلاب بشكل عام ولا تتناسب مع رسالتنا وهدفنا تتقدم إدارة العريش التعليمية بقيادة مدير عام الإدارة مني أبوالمعاطي ووكيل الإدارة عز عزازي بالاعتذار للمربية الفاضلة على ما بدر من هؤلاء الطلاب مستنكرين هذا الفعل».

أضاف البيان: «سيتم التحقيق في الموضوع لمحاسبة المتسبب، ولن تسمح بتكرار مثل هذه المشاهد وأنه لا مكان للسلوكيات السلبية في مدارسنا وسيتم مواجهتها».

وأشارت الإدارة إلى التواصل مع وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة التي تعمل على منع تكرار مثل هذه التصرفات غير المسؤولة.