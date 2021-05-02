شكرا لقرائتكم خبر عن صحة شمال سيناء تناشد المواطنين التسجيل للحصول على لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حاسم حمدى، مدير عام ادارة التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة بشمال سيناء، إن الإدارة تواصل فاعالياتها خلال هذه الفترة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتوعية بأهمية اتخاذ كافة الاجراءات.

وناشد حمدي المواطنين التسجيل للحصول على التطعيم ضد كورونا من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى أو التوجه لأقرب وحدة صحية، للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا، أو زيارة مركز اللقاح ضد كورونا بمستشفى العريش العام.

ونوه إلى فتوى الأزهر الشريف بامكان التطعيم ضد كورونا وقت الصيام وأن أخذ لقاح كوفيد-19 لا يُفسد الصيام ،حيث تُعطى اللقاحات عن طريق الحقن العضلى وليس عن طريق منفذ طبيعى كالفم أو الأنف.

ومن جانبه أكد فتحي عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية وغسيل الأيدى المتكرر والتباعد الاجتماعى في التصدى لفيروس كورونا، موضحا أهمية اجراءات الحجر الصحى بالتعاون مع مديريات الخدمات والمصالح الحكومية وأماكن التجمعات والشباب ومنظمات المجتمع المدنى لمجابهة فيروس كورونا خلال المرحلة الراهنة، وبالتنسيق مع ادارتى الطب الوقائى والرعاية الأساسية.