شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا قزمان يترأس صلوات عيد القيامة بمطرانية سيناء الشمالية في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، صلوات عيد القيامة المجيد في بطريركية الأقباط الأرثوذكس «مطرانيه سيناء الشمالية» بضاحية السلام في مدينة العريش، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال القس غبريال، وكيل مطرانية شمال سيناء والمتحدث الإعلامي،أن صلوات عيد القيامة المجيد بشمال سيناء أقيمت بحضور الآباء والكهنة والشمامسة وجمع من شعب الكنيسة بشمال سيناء.

أشار غبريال، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية في مختلف كنائس شمال سيناء، مثل التعقيم المستمر وارتداء الكمامات الواقية والتباعد بين المصلين وعدم المصافحة والتقبيل والاقتصار على الانحناء للتحية والسلام.