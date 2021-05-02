شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع قاعة أفراح حولت نشاطها لمعرض ملابس في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام السيد حسن عبدالعال، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، مساء السبت، بغلق وتشميع قاعة أفراح تم تغير نشاطها، مخالفا لقرار مجلس الوزراء.

وتم عمل معرض لبيع الملابس بها وشهد زحاما من الأهالى مما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية المتبعة ضد مرض كورونا.

وأكد عبدالعال أن الحملات مستمرة على أماكن التجمعات واتحاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.