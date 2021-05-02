إعادة تفعيل البصمة "البيومترية" لدخول العاملين بمطار القاهرة اليوم

القاهرة - سامية سيد - تبدأ سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، إعادة تفعيل البصمة الحيوية "البيومترية" والمخصصة لدخول العاملين إلى جميع صالات الركاب رقم 2 و3 وباب 35 بقرية البضائع بالمطار، بعد توقفها كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا.

وتكثف سلطات مطار القاهرة، جهودها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تزامناً مع زيادة الحركة الجوية، وعودة الرحلات بشكل تدريجى، وذلك من خلال زيادة عمليات التطهير والتعقيم، بالإضافة إلي أعمال الكشف الطبى بصفة دورية علي جميع العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى، وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وجميع المتعاملين بشكل مباشر مع الطائرات القادمة والركاب على متن الرحلات الجوية.

يذكر أن البصمة البيومترية تعمل عن طريق كارت ممغنط، وتسجل البوابات الخاصة بالبصمة البيومترية والمزودة بجميع بيانات العاملين لحظة دخولهم وتصويرهم، وذلك من خلال وضع الفرد للكارت الممغنط، ثم بصمة الأصبع، ثم تفتح له البوابات، بعد ذلك يدخل إلى الدائرة الجمركية، ويطلع أمين الشرطة المكلف ببوابة على تصريح دخوله للدائرة الجمركية، ثم يتم تفتيشه للتأكد من عدم حيازته لأى ممنوعات من دخول الدائرة الجمركية.