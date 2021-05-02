أخبار مصر

مطران الأسقفية يصلى لمصر ويشكر شيخ الأزهر ووزير الداخلية على تهانى العيد‎

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الأسقفية يصلى لمصر ويشكر شيخ الأزهر ووزير الداخلية على تهانى العيد‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية لأجل مصر، في قداس عيد القيامة المجيد.

 

 

وأعرب المطران، عن شكره للرئيس السيسي وللحكومة المصرية التي تقود طفرة في الرخاء وتبني انجازات ضخمة نشكر الله عليها. 

 

 

وتوجه حنا بالشكر، للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الذي هنأ الكنيسة بالعيد، وكذلك اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وطالب حنا جميع الحاضرين بالصلاة لأجل مرضى في العالم أجمع لاسيما الهند التي تمر بأزمة عاصفة بسبب تحور الوباء هناك. 

 

 

وكانت الكنيسة الأسقفية، قد بدأت قداس عيد القيامة بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة رعاياها الأجانب.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا