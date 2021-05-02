شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا بالقاهرة يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور سيريل نون سفير المانيا بالقاهرة، الأقباط المسيحيين بعيد القيامة المجيد، وقال "عيد ميلاد مجيد لشركائنا وأصدقائنا فى مصر".

وأكد السفير الألمانى - فى رسالة التهنئة نشرتها سفارة برلين بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعى (الفيس بوك) اليوم على أهمية دور مصر فى تاريخ الانسانية؛ وأحد الأركان المؤثرة فى الثقافة المصرية الثرية هو التراث القبطى وتقاليده العريقة، مشيرا إلى الزيارات التى قام بها إلى الكنائس والمواقع القبطية والتى تشكل لحظات لا تنسى عاشها فى مصر.



وأعرب عن امتنانه لاطلاعه على التراث القبطى المصرى أثناء جولاته ولقاءاته، مضيفا أنه بالرغم من أن عيد القيامة المجيد هذا العام يأتى فى ظل ظروف انتشار جائحة كوفيد -19، إلا أنه يتمنى أن يجد الأسر والأصدقاء الوسائل والطرق للاحتفال بالعيد هذا العام.