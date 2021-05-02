نشرة الحوادث.. "اغتصاب جماعي لفتاة معاقة ذهنيًا" ولعبة "كرة الموت"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"اغتصاب جماعي لفتاة معاقة ذهنيًا".. ماذا حدث بـ"عزبة الريس" في نهار رمضان؟

لم تتخيل "تقى" التي تعاني من تأخر عقلي، أنها ستكون يومًا ما ضحية لثلاثة ذئاب بشرية، يشبعون من خلالها غريزتهم خلال نهار رمضان.

الفتوى والتشريع: لعبة "كرة الموت "تخص مخترعيها وتقديمها في السيرك بالتعاقد معهم

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى جواز التعاقد مع أولاد ياسين (أحمد ومحمد ووليد وخالد سيد ياسين) العاملين بالسيرك القومي، لتقديم فقرة استثنائية من اختراعهم وابتكارهم تسمي "كرة الموت" وهي قيادة الدراجات النارية داخل كرة الموت.

مجلس الدولة ينهي نزاعا بين "نظافة القاهرة" و"القوى العاملة"

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام وزارة القوى العاملة بأداء مبلغ مقداره (٢١٠٠٠) واحد وعشرون ألف جنيه إلى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، قيمة الأخشاب الناتجة عن قطع ثماني أشجار ملك الهيئة..

تأديب مسئولين بـ "ماسبيرو" سرقوا فيلمًا عن انتصارات أكتوبر

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجلس الدولة، بمجازاة مدير عام في ماسبيرو، بعقوبة الإحالة للمعاش بعد ثبوت قيامها بمساعدة مخرج متعاقد بسرقة فيلم تسجيلي عن بطولات الشهداء وانتصارات حرب أكتوبر 1973، تم إعداده باستخدام كاميرا ومعدات وأدوات مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام.

كشف ملابسات العثور على جثة عامل بالإسكندرية وتحديد وضبط الجاني

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة عامل، وتحديد وضبط الجاني.

إداريًا.. تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك وآخرين في الانضمام لجماعة إرهابية

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، تأجيل محاكمة الإرهابي يحيى موسى وشقيق حسن مالك وآخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، إداريًا.

للانتقام من موظفي السرفيس.. التحقق مع 3 متهمين أحرقوا جراج بحي العجوزة

تجري النيابة العامة بالدقي، التحقيق مع 3 متهمين بإلقاء زجاجات مولوتوف، وإشعال النيران في جراج حي العجوزة انتقامًا من موظفي السرفيس لقيامهم بمصادرة توك توك يمتلكه أحد المتهمين وتوقيع غرامة 1500 جنيه.

تبادل الأعيرة النارية بين قوات الشرطة وشخص محكوم عليه بالمؤبد في أسيوط

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، قيام أحد الأشخاص -محكوم عليه بالسجن المؤبد، والسجن 5 سنوات بقضية سلاح أخرى- بالإتجار في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة مركز شرطة الفتح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

انتظام الخدمات الأمنية المُكلفة بتأمين الكنائس في أعياد المسيحيين

تشهد مدينة القاهرة، حالة من الاستنفار الأمني وانتشار رجال الداخلية لتأمين جميع الكنائس، قبيل احتفال الأقباط بأعيادهم خلال الأسبوع الجاري.

توقع الموت ووالداه لم يعلما بوفاته.. حكاية رحيل "ضابط جدع"

18 ثانية كانت مدة "استوري" نشرها النقيب مصطفى خليل عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" للآية الكريمة "غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ" -صدق الله العظيم- دون أن يدري بمصيره المفاجئ الذي سيباغته بعدها بساعات.

القبض على مرتكبي واقعة التنمر على طفل بمنطقة عين شمس

تمكنت الأجهزة الأمن بالقاهرة، من القبض على مرتكبي واقعة التنمر على طفل بمنطقة عين شمس، وتحرير محضر بالواقعة.

رُغم فيديو المشاجرة.. لماذا برأت الجُنح "سيدة المحكمة" من التعدي على ضابط مصر الجديدة؟

كشفت محكمة جنح النزهة في حيثيات حكمها ببراءة المستشارة نهى الإمام، من تهمتين وحبسها شهرًا مع الإيقاف أسباب البراءة رغم توافر فيديو لواقعة تشاجرها مع ضابط محكمة مصر الجديدة.

النيابة تستأنف على براءة "سيدة المحكمة".. و31 مايو أولى الجلسات

طعنت نيابة النزهة بالاستئناف على حكم أول درجة الصادرة ببراءة المستشارة نهى الإمام، من تهمتي الاعتداء بالضرب والإتلاف بحق الضابط بمحكمة مصر الجديدة وليد عسل.

الشهامة ثمنها حياة.. مقتل طفل دافع عن فتاة من التحرش بدار السلام

كانت الشهامة ثمنًا لحياة شاب لم يبلغ من العمر 16 عامًا، حاول منع 3 شباب من التحرش بفتاة في منطقة دار السلام فأردوه قتيلًا بعد مشاجرة فشل أهالي المنطقة في فضها.

مصدر أمني: تشميع كافيه شقيق مذيعة شهيرة في القاهرة الجديدة

أكد مصدر أمني، أن الأجهزة الأمنية شمعت كافيه شهير في منطقة القاهرة الجديدة، بعد مخالفته التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.