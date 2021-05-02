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11 قرارًا عاجلًا في 72 ساعة "حرجة".. ماذا فعلت الحكومة لمواجهة كورونا في الإجازة؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

اتخذت الحكومة عدة إجراءات عاجلة وقائية في سبيل مواجهة فيروس خلال الـ72 ساعة ماضية، في ظل زيادة أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس في محافظات الجمهورية.

وجاءت أبرز إجراءات الحكومة خلال 72 ساعة حرجة على النحو التالي:

1- رئيس الوزراء يتواصل مع المحافظين للاطمئنان على إجراءات مواجهة كورونا
2- وزير الزراعة: إغلاق حدائق الحيوان والأورمان والأسماك في شم النسيم بسبب كورونا
3- طوارئ وإيقاف الإجازات.. "الزراعة" تكشف كيف استعدت لاحتفالات شم النسيم
4- بعد تزايد إصابات كورونا.. هل ستغلق المتاحف أبوابها مرة أخرى؟ رئيس القطاع يُجيب
5- محافظ الجيزة: غلق المراسي النيلية والمراكب العائمة والحدائق والمتنزهات
6- فيديو.. القوات المسلحة تواصل تطهير وتعقيم عدد من دور العبادة تزامنا
7- لمواجهة كوورنا.. إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطىء بالمدن الجديدة
8- محافظ القاهرة يوجّه بتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا خلال
9- بالمدن الجديدة.. حملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمولات
10- 72 ساعة حرجة.. حزمة قرارات حكومية لتجنب انتشار كورونا
11- الصحة توجه نصائح للاحتفال بشم النسيم بطريقة سليمة وآمنة​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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