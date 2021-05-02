شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى : إثيوبيا صاحبة سوابق في افتعال المشاكل وتسببت في مجاعات كينيا والصومال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل المقال الذي كتبه معتز زهران، سفير جمهورية مصر العربية- بالولايات المتحدة – على صفحات إحدى المجلات الأمريكية.

وقال موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن مقال السفير معتز زهران كان ناريًا وحمل العديد من الرسائل للولايات المتحدة الأمريكية، والمجتمع الدولي، ويعد تحذيرًا شديد اللهجة، بشأن الملء الثاني لسد الخراب الإثيوبي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن السفير يعد ممثلا للدولة المصرية، وكلامه يعبر عن موقف الدولة المصرية، مستكملا «جاء في المقال أن السفير وجه كلامه لأمريكا متحدثا عن قدرتها على التأثير على إثيوبيا بشأن سد النهضة».

وأشار موسى إلى أن المقال كشف عن أن الملء الثاني لسد النهضة من إثيوبيا يعني تجاوزها الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس السيسي في وقت مبكر من العام الحالي.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن السفير المصري بأمريكا هدد -عبر مقاله- بوقوع مجاعة في مصر والسودان، حال استكمال الملء الثاني لسد النهضة من أديس أبابا من جانب أحادي.

وشدد موسى على أن إثيوبيا لها سوابق في إحداث المشاكل عبر تاريخها، وتسببت في وقوع مجاعات في كينيا والصومال ما ينم عن عدم احترامها لجيرانها.