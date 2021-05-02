شكرا لقرائتكم خبر عن هل رصدت الصحة ظهور سلالة فيروس كورونا الهندي في مصر؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن مصر لم ترصد إلى الآن أي تحور في السلالة الجينية لفيروس كورونا، نافياً أي ظهور للفيروس الهندي داخل الأراضي المصرية إلى الآن.



وأضاف «عبدالفتاح» في مداخلة هاتفية لبرنامج «من القاهرة» عبر شاشة سكاي نيوز عربية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء السبت، أن عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني 2 مليون شخص، وتم تطعيم ما يقرب من 900 ألف شخص بلقاح كورونا.

وأوضح أنه خلال الأيام المقبلة سننتهى من الأعداد المسجلة، مشيرا إلى أن التطعيم يسير حسب المخطط له من وزارة الصحة.

وأكد «عبدالفتاح» أن الحصول على جرعة واحدة من الجرعتين المخصصتين للوقاية من فيروس كورونا لا توفر المناعة الكاملة للشخص، وعلى من تلقوا الجرعة الأولى عليهم الالتزام بالإجراءات الكاملة حتى الوصول للجرعة الثانية دون الإصابة بالفيروس، لتكوين مناعة كاملة.