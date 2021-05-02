شكرا لقرائتكم خبر عن وقت الإفطار.. فريق طبى بجامعة المنصورة يجرى ولادة قيصرية لمريضتين بكورونا في وقت واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى فريق طبى بمجمع العنايات المركزة في جامعة المنصورة، السبت، في وقت الإفطار، عملية ولادة قيصرية لسيدتين مصابتين بكورونا، في آن واحد داخل غرفة العمليات.

بدأت العمليتان قبل الإفطار بنصف ساعة واستمرت حتى بعد موعد الإفطار بساعة، حيث أجرى الفريق الطبي الولادة للحالتين إحداهما على طاولة والأخرى على طاولة أخرى، بنفس غرفة العمليات.

وأصدرت جامعة المنصورة، بيانا إعلاميا، قالت فيه: "الحالتان محجوزتان في مجمع العنايات بمستشفى النقاهة بجامعة المنصورة وتم تجهيزهما للولادة القيصرية، بنفس غرفة العمليات في آن واحد، حيث كانت احدهما تعاني من صعوبة شديدة في التنفس وتم توليدها أولا، والأخرى تعاني من زيادة شديدة بسيولة الدم بسبب نقص الصفائح الدموية فتم رعايتها ونقل صفائح دموية لها حتى الانتهاء من الولادة الأولى، وبدأت العمليتان من الساعة السادسة إلا عشرة وحتى الساعة السابعة والثلث".

وأكدت الجامعة أنه نتج عن كل ولادة مولودة أنثى حية لكل منهما كاملة النمو تم تسليمهما لذويهما.

ويتكون الفريق الطبي من الجراح الطبيب حسام محمد السني، مدرس مساعد نساء، والطبيب محمد ماهر طبيب مقيم نساء، والتخدير طبيب عبد الرحمن ناصر، والأطفال طبيب محمود عيد.

‏وأوضح البيان أن زيادة الحوامل المصابة بكورونا متزامن مع تصاعد وتيرة الإصابات في ظل الموجة الثالثة، ولكن يتم التعامل مع تلك الحالات بعناية واهتمام كبير وتلقى رعاية طبية خاصة.

يذكر أن أول ولادة في مجمع العنايات فى جامعة المنصورة كانت الأسبوع الماضي، لسيدة من مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ ووضعت أول مولود لها بعزل جامعة المنصورة بعد 14 سنة من العقم.

اجراء ولادة قيصرية لمريضتين بكورونا بجامعة المنصورة

اجراء ولادة قيصرية لمريضتين بكورونا بجامعة المنصورة

اجراء ولادة قيصرية لمريضتين بكورونا بجامعة المنصورة