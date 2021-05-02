شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية الوادي الجديد تقيم قداس عيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اقامت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالوادي الجديد وتوابعها، قداس عيد القيامة الجديد في كنيسة السيدة العذراء مريم بمقر المطرانية في مدينة الخارجة، بحضور عدد محدود من شعب الكنيسة بالقداس الذي ترأسه الأنبا ارسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات، بحضور الآباء الكهنة والقساوسة والشمامسة، بينما أقامت كنائس مار جرجس بالداخلة، ومارمينا بالفرافرة قداس عيد القيامة المجيد بحضور عدد محدود من شعب الكنيسة.



قال القمص برثولماوس، راعى كنيسة العذراء مريم الخارجة، إن نسبة حضور القداس لا تتعدى 25% من إجمالي سعة الكنيسة، من خلال الحجز المسبق بموقع الكنيسة، بجانب إطلاق بث مباشر من خلال موقع التواصل الاجتماعي. وأضاف، أنه يتم الإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. مشيرا إلى إلغاء كافة مظاهر الاحتفالات والتزاحم داخل الكنيسة لضمان الوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة والتهنئة مقتصره عبر موقع التواصل الاجتماعي والهواتف، تفاديا من تكدس المحتفلين في ظل تفشي جائحة كورونا.



في نفس السياق شددت مديرية أمن الوادي الجديد تأمين كنائس المحافظة أثناء قداس عيد القيامة المجيد، خاصة كنيسة العذراء مريم بالخارجة بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالخارجة، حيث تم تعزيز الأفراد الشرطية بمحيط الكنائس إلى جانب توفير مدرعات وعدد آخر من سيارات الإطفاء، بالإضافة إلى تواجد خبراء المفرقعات بكل كنيسة للتمشيط المستمر لضمان توفير المناخ الآمن للأقباط أثناء أداء الصلوات والقداس.