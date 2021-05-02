شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الإسكندرية بـ قداس العيد : لولا قيامة المسيح لكان الإيمان «أكذوبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتبر الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الانجليكانية، أن قيامة المسيح لو لم تحدث في الواقع لكان الإيمان المسيحى مجرد أكذوبة وخدعة.

واستشهد المطران في عظة قداس عيد القيامة مساء اليوم السبت بما قاله بولس الرسول في رسالته لأهل كورنثوس حين قال: «فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قِيَامَةُ أَمْوَاتٍفَلاَ يَكُونُ الْمَسِيحُ قَدْ قَامَ! وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَسِيحُ قَدْ قَامَ،فَبَاطِلَةٌ كِرَازَتُنَا وَبَاطِلٌ أَيْضًا إِيمَانُكُمْ، وَنُوجَدُ نَحْنُأَيْضًا شُهُودَ زُورٍ للهِ، لأَنَّنَا شَهِدْنَا مِنْ جِهَةِ اللهِ أَنَّهُأَقَامَ الْمَسِيحَ وَهُوَ لَمْ يُقِمْهُ، إِنْ كَانَ الْمَوْتى لاَيَقُومُونَ» (1كو15 :13-15)

وأضاف «حنا»:«لم يكن لبولس أن يكتب هذه الكلمات إن لم يكن هناك شك في قيامة المسيح مستكملا: فنحن نعرف أن رؤساء الكهنة اليهود طلبوا من بيلاطس أن يضع حراساً على قبر المسيح خشية أن يسرق تلاميذه جسده ويدعون أنه قام من الأموات، لكن المسيح قام وشهد الحراس على قيامته»،مستطرداً: كتب القديس لوقا عن ظهور السيد المسيح لتلميذى عمواس، وذكر إنهما رجعا لأورشليم ليخبرا باقى التلاميذ عن القيامة.

وتابع:«لا يكفينى الوقت لأذكر كل الوقائع التي تثبت قيامة المسيح، إلا أننى أذكر هنا أن أعظم دليل على قيامة المسيح من الأموات هو انطلاق تلاميذه إلى كل أنحاء المسكونة ليشهدوا عن حياته وموته وقيامته وصعوده».

واستكمل حنا: ليس ذلك فقط لقد تحمل التلاميذ كل أنواع التعذيب والاضطهاد بل وارتضوا كل أنواع القتل حتى لاينكروا حقيقة قيامة المسيح.

واستطرد: ولعلكم تتفقون معى أنه من غير المنطقى أن يرتضى أحد أن يموت بسبب قصة غير حقيقية أو أسطورة وهمية، وتاريخ مصر يحكى عن آلاف الشهداء اللذين قتلوا على يد الرومان في القرنين الأول والثانى بسبب إيمانهم بالمسيح الذي صلب وقبر وقام من بين الأموات وسوف يأتى ليدين الأحياء والأموات

وأكد على أنه تأسست كنيسة الإسكندرية على دماء هؤلاء الشهداء وهكذا تأسست أيضاً العديد من الكنائس التي انتشرت في العالم القديم، مشيراً إلى أنه لو سمحنا لقوة القيامة أن تعمل فينا سوف نتغير وسوف نعيش القيامة كل يوم من أيام السنة، فإيماننا بالقيامة له تبعيات كثيرة فعلينا أن نؤمن ونصدق كل ماقاله المسيح، كذلك قيامة المسيح تعطينا الرجاء والأمل فالموت ليس له سلطان علينا الآن.

واختتم:«علينا أن نكون قنوات لحب الله للبشرية، فنحب جيراننا ونعمل بأيد قوية لنبنى بلادنا، دعونا بروح القيامة أن نكون أخباراً سارة لكل من حولنا».

ودعا «حنا» جميع الحاضرين للقداس إلى أن يذكروا مرضى كورونا بالمستشفيات في صلواتهم اليوم وأن يعزي من فقدوا أحبائهم في ظل هذا الوباء اللعين.

وفي صلاة الاستعداد ردد الحاضرون الاعتراف العام: «الله القادر على كل شيء أبونا السماوي نعترف بأننا قد أخطأنا اليك وإلى سائر الناس بالفكر والقول والفعل فنحن اّسفون حقا على كل خطايانا وتائبون إليك مما فعلناه منها بجهل أو عن ضعف أو عن عمد.

رئيس أساقفة الاسكندرية فى قداس العيد: لولا قيامة المسيح لكان الإيمان المسيحي "أكذوبة" (صور)

رئيس أساقفة الاسكندرية فى قداس العيد: لولا قيامة المسيح لكان الإيمان المسيحي "أكذوبة" (صور)

رئيس أساقفة الاسكندرية فى قداس العيد: لولا قيامة المسيح لكان الإيمان المسيحي "أكذوبة" (صور)

رئيس أساقفة الاسكندرية فى قداس العيد: لولا قيامة المسيح لكان الإيمان المسيحي "أكذوبة" (صور)

رئيس أساقفة الاسكندرية فى قداس العيد: لولا قيامة المسيح لكان الإيمان المسيحي "أكذوبة" (صور)

رئيس أساقفة الاسكندرية فى قداس العيد: لولا قيامة المسيح لكان الإيمان المسيحي "أكذوبة" (صور)