شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة السويس يتابع الإنشاءات بالمستشفى الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، متابعة أعمال الإنشاءات والتشطيبات النهائية للمستشفى الجامعي ومباني العيادات الخارجية الملحقة التي اتضح أنها تسير بمعدلات انجاز مرتفعة.

قال رئيس الجامعة، إنه يتابع بشكل شبه يومي معدلات العمل بالمشروع، وأن كافة المؤسسات المعنية تبذل قصارى الجهد لتذليل أي عقبات كي تسير معدلات الإنجاز أسرع من الجدول الزمني المعد لها حتى يخرج هذا المشروع إلى النور، لتصبح مستشفى جامعة السويس أيقونة بارزة وسط المؤسسات الصحية التي ستخدم مجتمع محافظات السويس وسيناء والبحر الأحمر.

كما أوضح رئيس الجامعة أنه لولا الدعم المتواصل من كافة أجهزة الدولة المصرية لسرعة الانتهاء من بناء الصرح العظيم، لما وصلنا إلى المستوى المتميز وبهذه السرعة والإتقان وفق أعلى مستويات الجودة.