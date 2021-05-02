شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس الإسكندرية تقيم قداسات عيد القيامة وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الكنائس الانجيلية والكاثوليكية والاسقفية في الاسكندرية، صلوات قداسات عيد القيامة المجيدة مساء اليوم السبت وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة، اتساقا مع خطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ترأس رعاة الكنائس صلاة العيد، حيث ترأس الصلاة في كاتدرائية القيامة المجيدة في شارع كلية الطب القمص انطونيوس غطاس وكيل عام الكاتدرائية، وترأس القس الدكتور راضى عطا الله اسكندر راعى كنيسة الأقباط الإنجليين في العطارين، كما ترأس الصلاة في كنيسة القديس مرقص الأسقفية بالمنشية القس ديفيد عزيز عميد كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية الأنجليكانية وكنائس منطقة الإسكندرية.

وجرت الصلاة وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث روعى حضو رالنسبة المقررة وهى 25% من السعة الاستيعابية للكنيسة وفرد في كل دكة وارتداء الكمامات.