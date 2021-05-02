شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: كاتدرائية العباسية استقبلت 10% فقط من مساحتها خلال قداس عيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، كل من تقدم بالتهنئة بعيد القيامة المجيد، من وزراء ومسؤولين ومحافظين وسفراء داخل مصر وخارجها، وكل من ساهم في تغطية قداس عيد القيامة المجيد.

كما شكر البابا، خلال كلمته في قداس عيد القيامة، كل من حضر القداس والقنوات الناقلة، معربا عن أمنيته بانتهاء الجائحة التي منعت الكثير من حضور القداس.

ولفت إلى أن كاتدرائية العباسية لم تستقبل سوى 10% فقط من مساحتها، وذلك التزاما بإجراءات فيروس كورونا.