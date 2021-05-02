شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد : استمرار إزالة التعديات بمحيط قناة الاتصال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن استمرار حملة إزالة التعديات والمخالفات بمحازاه قناه الاتصال وبجوار مدخل الكوبرى الإماراتى بالضواحى.

وشنت الأجهزة التنفيذية بالحي برئاسة اللواء أحمد قاسم رئيس الحي حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة التى تقع بمحازاة قناة الاتصال أمام منطقة الحرفيين وبجوار الكوبرى الاماراتى بالضواحى لاستكمال أعمال التطوير بالمنطقة وحول محيط الكوبرى لإعادة الشكل الحضارى ومواكبة التطوير الخاص بالمشروعات التنموية المستقبلية وعلى رأسها إنشاء المرحلة الثانية من قناه الاتصال، وتم إزالة التعديات اليوم على مساحة 8450 م2 بمحازاة قناة الاتصال وجاري استكمال الأعمال.