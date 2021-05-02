شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: موجة «كورونا» الثالثة هي الأكثر شدة.. ومازلنا في حرب ضارية مع الفيروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة جائحة كورونا بوزارة الصحة، إننا مازلنا في حرب ضارية مع فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المصريين على درجة كبيرة من الوعي، ولكن الفترة الأخيرة فقدوا بعض الحذر بعقد التجمعات والعزومات.

وأشار «حسني»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» عبر منصة «شاهد»، مساء السبت، إلى أن الموجة الثالثة من جائحة كورونا هي الأكثر شدة، منوها بأنه لم يحدث تغيير في الأعراض، ولكن حدث تغيرا في شكل الأعراض، حيث أصبحت تستمر درجة الحرارة مرتفعة لمدة أطول، فضلا عن ظهور كحة جافة من أول أيام الإصابة.

ولفت إلى أن الإصابة بفيروس تنفسي بصفة عامة يؤثر على حاسة السمع، منوها بأن فيروس كورونا لا يسبب فقدان السمع، ولكن فقط يحدث خللا في حاسة السمع، وهو عرض ليس خاصا بكورونا فقط، وإنما بأي فيروس تنفسي.