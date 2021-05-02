شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد : حملات على المقاهى والإغلاق الفورى للمنشآت المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عن تكثيف حملات الأجهزة التنفيذية والأمنية على المقاهى والكافتيريات بجميع أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس المستجد، خاصة خلال الفترة التى تشهد تزايد أعداد كورونا، حرصا على سلامة المواطنين خلال أعياد شم النسيم .

أكد محافظ بورسعيد على التنسيق بين رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية والأمنية ومأمورى الأقسام والمرافق، خلال القيام بالحملات على المقاهى والكافتيريات، مشددا على الإغلاق الفورى لأى منشأة تخالف الإلتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة، مناشدا أصحاب المقاهى والكافتيريات ضرورة اتباع إجراءات السلامة العامة منعا لتطبيق إجراءات رادعة على المخالفين .

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد اليوم مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية خلال أعياد شم النسيم.