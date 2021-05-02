شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توجه تحذيرًا للمصريين: «حكموا عقلكم وضميركم وخدوا اللقاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة جائحة كورونا، إن الأمل في انتهاء وباء كورونا إما في الوصول إلى لقاح أو دواء شافي، موضحًا أن ما يتم تناوله مجرد بروتوكولات علاج.

وأشار «حسني»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» عبر منصة «شاهد»، مساء السبت، إلى أن الحصول على اللقاح يقي من التعرض لمضاعفات الإصابة، والدخول في مرحلة خطيرة قد تنتهي بالوفاة، حيث أنه يجعل الأعراض بسيطة.

وشدد «حسني» على أهمية الحصول على اللقاح لتجنب خطورة المضاعفات، مؤكدا أن الأعراض الجانبية يمكن تحملها وتزول في غضون يومين، مطالبا المصريين بالحصول على اللقاح، قائلا: «حكموا عقلكم وضميركم وخدوا اللقاح».

وذكر أن من يشعر بأعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه استشارة الطبيب، حيث أن البدء في تلقي بروتكول العلاج أمر ضروري.

وأشار «حسني» إلى أن نسبة الأكسجين في الجسم لا يجب أن تقل عن 92%، ولا يجب أن تستمر درجة الحرارة مرتفعة أكثر من 48 ساعة، معلقا: «اللي نسبة الأكسجين بجسمه تنخفض عن 92%، أو الحرارة تظل مرتفعة أكثر من يومين يتوجه للمستشفى فورا».