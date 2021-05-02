شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، في مقدمة عظة عيد القيامة، كما هنأ الأقباط وأساقفة الكنيسة القبطية في مصر والعالم بمناسبة العيد.

وقال البابا: «في البداية أود أن أشكر الرئيس السيسى لتهنئته الرقيقة كعادته بالعيد».

كما شكر البابا رئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، وشيخ الأزهر، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، ووزير الداخلية، والمخابرات العامة، وجميع الوزراء، والمحافظين.