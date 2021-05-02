شكرا لقرائتكم خبر عن قابله في جولة تفقدية.. السيسي يأمر بتوفير سيارة أجرة لـ«عامل ديليفري» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير سيارة أجرة تاكسى تعمل بالغاز الطبيعى ضمن مبادرة هدية الرئيس، لـ«إسلام عمر»، عامل الديليفرى الذي قابله خلال جولته التفقدية لعدد من المشاريع.

من جانبه، قال إسلام عمر: «كنا رايحين مشوار وقابلنا الرئيس السيسى ومش مصدق إن الرئيس قابلنى وسألني عما أتمناه».

وأضاف عمر: «أشكر الرئيس السيسى وبقوله ألف ألف شكر، وربنا يكرمه».

وتوقف الرئيس عبدالفتاح السيسى ليتحدث مع أسرة مصرية كانت تستقل دراجة بخارية تصادف تواجدهم أثناء مروره، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان واطمأن على أحوالهم المعيشية، وشدد عليهم بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان حرصا على سلامتهم.