شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الفيوم : إزالة تعديات ليلية على الأرض الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على مجهود اللجنة المشكلة من مديرية الزراعة بالفيوم ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز والمحليات والأجهزة المعنية لمتابعة ورصد والتصدي لأي تعد على الأرض الزراعية والمكونة من المهندس نصر محمود مدير عام الشؤون الزراعية رئيسا والمهندس على مسعد مدير عام حماية الأراضي عضوا والمهندس الحسيني محمد عضوا والمهندس عيد عبدالتواب عضوا من جهاز حماية الأراضي والمهندسة شيماء إبراهيم المكتب الفني عضوا بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، في تنفيذ حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتعاون مع الجهات المعنية وقوات الشرطة وتشديد الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها على مدار اليوم، خصوصا أثناء الإجازات الرسمية، حفاظاً على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين.

وأوضح وكيل الوزارة أن الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد الحداد وكيل الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية قامت بتنفيذ إزالات ليلية تستمر حتى الثانية بعد منتصف الليل وتم إزالة فورية لعدد 2 حالة على مساحة واحد قيراط وأثنى عشرة سهم بناحية الروضة، بحضور المهندس عرابي يماني رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بطامية والمهندس أحمد عبدالجواد مدير جمعية الروضة وصابر إبراهيم رئيس الوحدة المحلية بالروضة وقوات الشرطة.

وأضاف قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ إزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بنواحي المركز عدد 3 حالات على مساحة 4 قراريط، بحضور المهندس سيد أحمد محمود رئيس حماية الأراضى والمهندس جمال عبدالحليم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ومحمد حسين رئيس الوحدة المحلية بناحية كفور النيل وجمال الدين فضل رئيس الوحدة المحلية بناحية العزب وفتحي مفتاح رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية زاوية الكرادسة والمهندس عيد عبدالمعطي القسم الهندسي بالوحدة المحلية والمهندس عبدالناصر والمهندس مجدى سعد مشرف المهندس محمد وبكرى عيد مدير الجمعية الزراعية بناحية م بغداد والمهندس أحمد سعد والمهندس محمد سرور والمهندس ناصر مرسى الجمعية الزراعية بناحية قرية كفور النيل.

وقال إن الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر أبورحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا بتنفيذ إزالة عدد 2 حالة تعدى على الأرض الزراعية على مساحة 5 قراريط بناحية جمعية معصرة عرفة وجمعية القاسمية بحضور المهندس محمد عبدالحافظ رئيس قسم حماية الأراضي ومديرى الجمعيات بالناحية ورؤساء الوحدات المحلية.