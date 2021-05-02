شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تفسر سبب زيادة إصابات كورونا في سوهاج : «الناس بتاخد علاج غلط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، سبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في سوهاج.

قال «عبدالفتاح» في مداخلة هاتفية لبرنامج «من القاهرة» عبر شاشة سكاي نيوز عربية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء السبت: «معظم الناس أصبحت دلوقتي خبيرة في كورونا، ومينفعش الإنسان يكون مريض ودكتور في نفس الوقت، اللي حصل في سوهاج الناس كانت تشعر بالأعراض فبتروح الصيدلية وتأخذ علاج بالمخالفة لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة لعلاج مرضى كورونا، وهذا الأمر يحرم المصابين من أمرين إنها تاخد علاج ناجز، وتتم متابعتها من قبل وزارة الصحة بشكل يومي».

تابع: «على ضوء تعامل الناس بهذه الطريقة الناس بتقعد في بيوتها 10 أيام ولا يحدث تحسن، لكن بتروح المستشفيات في حالة متأخرة، وده اللي عمل شوية زحمة على المستشفيات». مواصلا: «لكن بعد إصلاح المشكلة تم حل الموقف الحمد لله، ولا توجد أزمة الآن في سوهاج».