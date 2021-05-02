الصحة: الوضع الوبائى فى مصر غير مقلق.. وزيادة الإصابات لا تتعدى 10%

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية، إن الوضع الوبائى على المستوى المحلى مطمئن، وغير مقلق، متابعا، بنشهد زيادات لا تتعدى 10% على أساس أسبوعى وهذا مطمئن ولا يثير القلق على الإطلاق.

وأضاف "عبدالفتاح"، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "من القاهرة" عبر قناة سكاى نيوز عربية تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء السبت: "لكن الأمر يدعونا لتشديد الإجراءات من جانب المواطنين، ويلتزموا بآداب التباعد الاجتماعى وعدم المخالطة وتقليل المناسبات الاجتماعية عشان نرجع تاني للثبات في الأرقام وتنخفض الإصابات".

وأوضح "عبدالفتاح"، أن الوضع المطمئن الذى نتحدث عنه موجود لدينا عبر الإحصاءات التي نعلنها يومياً وفقاً للحالات المؤكدة معملياً، متابعا: "لدينا رصد يومى للمصابين بكورونا، والكل يعمل على أرض الواقع للتأكد من عدد الحالات المؤكدة بالإصابة".

وكانت قد كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع عدد المسجلين على موقع حجز لقاح كورونا إلى 1.9 مليون مواطن حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم تطعيم 750 ألف مواطن بالجرعتبن الأولى والثانية، مؤكدة أن التطعيمات آمنة وفعالة وتحقق حماية كبيرة من العدوى .