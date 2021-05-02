شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز للتطعيم داخل الفنادق.. قرارات جديدة لسرعة تطعيم العاملين بالسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة السياحة والآثار، جهودها الحثيثة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، للانتهاء في أسرع وقت من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأوضح عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، أنه لتسهيل عملية تطعيم العاملين بالقطاع السياحي قامت الوزارة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية بتوفير مراكز للتطعيم داخل بعض المنشآت الفندقية في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، بإلاضافة إلى توفير كافة الخدمات اللازمة للفرق الطبية التي تنتقل للفنادق لتطعيم العاملين، هذا بالإضافة إلى المراكز الطبية الرئيسية للتطعيم الموجودة بالمحافظتين.

كما أشار إلى حرص الوزارة على الحفاظ على صحة العاملين والسائحين والمواطنين، مؤكدا على أن الانتهاء من عمليات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي ستمنح ميزة إضافية للسياحة المصرية مما سيزيد من فرص ومعدلات التدفق السياحي وجذب مزيد السياحة الوافدة إلى مصر.

وفي سياق متصل، تستمر وزارة السياحة والآثار، بإيفاد لجان سرية للمرور والتفتيش على الفنادق والمطاعم والكافيتريات السياحية على مستوى الجمهورية، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة والمقررة من مجلس الوزراء والوزارة.

وأشار عبدالفتاح العاصي، إلى أن هذه اللجان خلال عملية المرور والتفتيش تقوم بالتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بالمطابخ والمخازن والمطاعم والكافيتريات، بالإضافة إلى التأكد من جودة المستوى السياحي للفناق وأنها في حالتها السياحية الجيدة، بالاضافة إلى التأكد من تطبيق أسس النظافة العامة بالفنادق والمطاعم والكافيتريات.

كما أكد على أن الوزارة، تحرص على ايفاد هذه الجان بصفة مستمرة في إطار دورها الرقابي وحرصها على ضبط منظومة العمل السياحي، مؤكدا على أنه يتم اتخاذ ما يلزم قانوناً تجاه أى منشأة مخالفة في ضوء قرارات مجلس الوزراء والوزارة في هذا الشأن.