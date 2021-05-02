شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسى على التهنئة بعيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على التهنئة بعيد القيامة المجيد.

وقال قداسة البابا خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد: "أود أن أشكر الرئيس السيسي الذى هنأنا، وأرسل لنا برقية رقيقة ومشاعر طيبة وبرقيات تهانى لكل الأقباط المصريين في الخارج".

وأضاف البابا: نصلى من أجل بلادنا، وإلى كل بلاد العالم أوجه الشكر والتقدير لكل من هنأنا على مواقع التواصل أو تليفونيا.. ونشكر الإمام الأكبر أحمد الطيب، ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكى ، والوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة ووزير الداخلية ونشكر الوزراء وزير الكهرباء والسفيرة نبيلة مكرم ووزير الموارد المائية والرى ووزير التموين ووزيرة التخطيط واللواء محمود شعراوى ووزير الإسكان ووزير العدل ووزير شئون المجالس النيابة ووزير الزراعة ووزير الدولة للإنتاج الحربى، ونشكر المحافظين.