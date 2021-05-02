شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بتوفير سيارة أجرة تعمل بالغاز الطبيعى لـ"عامل الديلفرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير سيارة أجرة تعمل بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة هدية الرئيس، لـ"إسلام عمر" عامل الدليفرى الذي التقاه خلال تفقده الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة.

وكان الرئيس السيسى توقف خلال الجولة ليتحدث مع أسرة مصرية كانت تستقل دراجة بخارية تصادف تواجدهم اثناء مروره، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان المعظم،واستمع الى تفاصيل أحوالهم المعيشية، حيث يعمل الشاب معيل الأسرة "دليفري" ويسكن في منطقة "أربعة ونص" حبث شدد الرئيس عليهم بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان حرصاً علي سلامتهم.

وتضمنت جولة الرئيس تفقد أعمال التطوير في منطقة محيط مطار القاهرة الدولي مرورا بشارع عبد الحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد، امتدادا إلى حي مدينة نصر، والذي يشمل توسعة تلك المحاور لتصبح بواقع ٦ حارات مرورية لكل اتجاه، فضلاً عن إنشاء عدد من الكباري لتيسير الحركة المرورية، وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة لتتكامل مع التطوير الكلي لشبكة الطرق بالمنطقة.

كما تفقد الرئيس شبكة الكباري والمحاور الرئيسية الجديدة التي تم تنفيذها في حي مدينة نصر، بما فيها كوبري الصاعقة وكوبري طريق النصر بجوار النادي الأهلي، والتي أنهت التكدس والازدحام الذي كان يعاني منه الحي وحققت الانسياب المروري المطلوب، وذلك بالتكامل مع سلسلة المحاور والكباري الأخرى الجديدة في مناطق وأحياء شرق القاهرة.