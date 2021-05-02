شكرا لقرائتكم خبر عن قداس العيد في الإسكندرية بحضور 25% والبطريركية تعتذر عن استقبال مهنئين..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تلفزيون الخليج 365 فيديو لايف بث مباشر من قداس عيد القيامة المجيد، حيث شهدت كنائس الإسكندرية مساء اليوم السبت، صلاة قداس عيد القيامة المجيد بنسبة حضور 25% فقط وفق قرارات البابا تواضروس الثانى للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، الاعتذار وعدم استقبال المهنئين وتلقى التهنئة يوم غدا الأحد الموافق عيد القيامة المجيد، نظرا للظروف الصحية الحالية و الأكتفاء بالتهنئة على البريد الألكترونى ، و قالت الكنيسة فى بيان لها " نصلى من اجل ان يرفع الله الوباء عن العالم و يشفى كل مريض"

وكان البابا تواضروس الثانى قد شدد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية حرصا على صحة المواطنين و الالتزام بنسبة محدودة لحضور القداسات و الصلوات، وضرورة إرتداء الكمامة بشكل دائم و الاهتمام بغسل الأيدى ، والتباعد الاجتماعى.

و شدد البابا تواضروس على كهنة قطاعات القاهرة والإسكندرية، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ووجه بالالتزام بمراجعة أسماء المصلين المسجلة أسماؤهم فى كشوف الحاجزين للصلاة "كلٌ فى كنيسته"، والاعتذار بشكل قاطع لمن يعلمون بإصابته أو إصابة أحد أفراد أسرته بفيروس كورونا حاليًا أو مؤخرًا، عن عدم استقبالهم للصلاة في الكنيسة، واستبعاد أسمائهم من الكشوف.

وأكد البابا أن الأمانة تقتضى على الجميع "كهنة وشمامسة وشعب"، أن يمتنع عن الذهاب إلى الكنيسة فى حالة مجرد الشك في احتمال إصابته أو مخالطته لمصاب سواء من أفراد أسرته أو من آخرين.