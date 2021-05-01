شكرا لقرائتكم خبر عن توافد أهالى الأقصر للحصول على لقاح فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد مساء اليوم أكثر من ٤٥ شخصا لمركز تحيا مصر بمستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد، لتلقى جرعة لقاح كورونا ممن سجلوا على موقع الوزارة، وسط نظام كبير واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وعلى مدار الأيام الماضية، تلقى المئات من المواطنين جرعة اللقاح وقدموا جميعا الشكر للقيادة السياسية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ووكيل وزارة الصحة بالاقصر الدكتور طاهر ايوب ووكيلة المدرية دكتورة إلهام محمد والدكتور محمد محمد الرملى مدير المستشفى والمسؤولة عن توزيع اللقاح .

ودعت مستشفى الحميات والجهاز الهضمى جميع المواطنين لتسجيل أسمائهم على موقع وزارة الصحة لتلقى اللقاح تحت شعار «احمى نفسك وأهلك وكل من حولك بتلقى جرعة اللقاح اللقاح أمن وفعال» .

وقال الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن مستشفى حميات الأقصر ومركز تحيا مصر لعلاج الفيروسات يستقبلان الأشخاص الذين سجلوا على موقع الوزارة للحصول على التطعيمات من كبار السن والأمراض المزمنة، لتلقى المصل الخاص بفيروس كورونا .

وأوضح «ايوب»، تخصيص الفرق الطبية، بالحميات لتطعيم الأمراض المزمنة وكبار السن، مشيرا إلى أن التطعيم مستمر يوميا وفي جميع أيام الأسبوع، وتعمل المستشفى على التطعيم من الساعة ٩ صباحا حتى العاشرة مساء طوال شهر رمضان.

وأضاف أن أعداد كبيرة من المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وأعضاء الطواقم الطبية قد بداؤا في التوافد على المستشفى بعد التسجيل على الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة واستقبال رسالة تفيد بموعد جرعة اللقاح.