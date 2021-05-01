شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الرياضة والقوى العاملة يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب سماكين الشرق بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد سعفان وزير القوي العاملة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال تطوير المبني الإداري بمركز شباب سماكين الشرق التابع لمركز ومدينة الحسينية، بتكلفة إجماليه 250 ألف جنيه.

بدأت مراسم الإفتتاح بإزاحه الستار وتفقد المبني المكون من طابقين ويضم مكتبة وصالة ألعاب رياضية وصالة أنشطة وبلياردو.

واطلع وزيرا الشباب والقوى العاملة على خطط مجلس الإدارة والبرامج التدريبية والأنشطة المنفذة على أرض الواقع، حيث أكد وزير الشباب ضرورة المتابعة الدورية لمراكز الشباب والوقوف على احتياجاتها الفعلية، والعمل على توفيرها لتقوم المراكز الشبابية بأداء رسالتها نحو الشباب وتحقيق الفائدة للمجتمع.

ووجه صبحي بالالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية أثناء ممارسة الأنشطة المختلفة داخل مراكز الشباب، لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

من جانبه، أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً بتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب، لافتاً إلى أنه جاري أعمال إنشاء واستكمال مباني إدارية ورفع كفاءة وصيانة وترميم 11 ناديا ومركز شباب بتكلفة 4 ملايين و907 آلاف جنيه.

وأضاف المحافظ أن تطوير مراكز الشباب يساهم في إعداد الشباب بدنياً وفكرياً، وينمي قدراتهم ويعمل على تزويدهم بالمهارات المختلفة، فضلاً عن استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

وعلي هامش الافتتاح تفقد الوزيران معرضا يضم أعمالا فنية لأعضاء مركز الشباب، شملت مشغولات يدوية من «الخزف- الفخار- الزجاج- البردي- التريكو- الرسم»، نالت إعجاب الحضور .

وتوجه الوزيران لتفقد ملعب كره قدم خماسي بعد تطويره ورفع كفاءته، حيث طالب أعضاء مجلس إدارة مركز الشباب وزير الشباب بدراسة إمكانية ضم قطعة أرض مجاورة للملعب لتوسعته ليصبح ملعباً قانونياً.