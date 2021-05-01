شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. البابا تواضروس يصلي قداس عيد القيامة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعد قليل، إلى الكنيسة الكبرى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لبدء قداس عيد القيامة المجيد لعام 2021.

ويشارك البابا عدد من الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، وكهنة كنائس الكاتدرائية، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، مع أعداد محدودة من الشعب في ظل القيود التي تفرضها الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وينقل التليفزيون المصري وقائع صلوات عيد القيامة في بث مباشر من الكاتدرائية.

ومن المنتظر أن يلقي البابا عظة العيد عقب قراءة إنجيل القداس.

في سياق متصل، نشر الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، الرسالة البابوية لعيد القيامة المجيد 2021، والتي يوجهها البابا تواضروس الثاني سنويًّا لأبنائه في المهجر لتهنئتهم بالعيد وإيصال رسالة روحية سريعة لهم.

ونُشِرَت الرسالة مترجمة لعدد من اللغات هي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والهولندية واليونانية والسويدية والنمساوية والإسبانية والبرتغالية والإندونيسية والفليبينة والتيجرانية والأمهرية.