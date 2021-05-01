شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز للمرأة تناول أدوية لقطع الحيض لصيام رمضان؟.. تعرف على رأي المفتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا مانع شرعًا للمرأة من تناول الدواء لقطع حيضها مؤقتًا لإدراك عبادة مؤقتة؛ كصوم رمضان.

وأضاف علام، خلال برنامج «كُتب عليكم الصيام» على قناة صدى البلد، أن تناول المرأة الدواء لقطع حيضها يجب أن يكون بشرط أمن الضرر.

وشدد على أن ذلك يكون تحت إشراف طبيب ثقة متخصص، وإذا ارتفع الدم عنها فإنها تُعدُّ طاهرة.