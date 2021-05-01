شكرا لقرائتكم خبر عن لم نتوصل إلى صاحبها.. بيان رسمي بشأن عدم رصف جزء من شارع ببنها بسبب سيارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا لأعمال رصف تتم بمدينة بنها بشارع النساج أمام كلية العلوم ببنها، والتى ظهر خلالها أعمال الرصف بشكل غير سليم إلى جانب عدم رصف جزء بالشارع نتيجة تواجد سيارة لأحد المواطنين بمكان الرصف.

من جانبها، ردت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها على الصور المتداولة، في بيان رسمي، أوضحت فيه أنه تم التواصل مع جميع السكان، وتم رفع جميع السيارات الموجودة بالشارع على جانبى الطريق ولم يتم التوصل إلى صاحب تلك السيارة المتواجدة في الصور المتداولة.

وتابع البيان أنه تم التواصل مع إدارة المرور بالقليوبية لرفع السيارة وبالفعل تم الرفع صباح السبت وسيتم استكمال أعمال الرصف بالشارع، موضحة أن طبقة الأسفلت التي تمت بالشارع ما هي إلا طبقة لترميم الحفر والميول الموجودة بالشارع، وسيتم استكمال الأعمال اليوم بالطبقة السطحية دون وجود السيارة.