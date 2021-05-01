شكرا لقرائتكم خبر عن وقف 4 مخالفات بناء وغلق 5 مقاهى ومصادرة 128 شيشة في حمة بعين شمس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الأجهزة التنفيذية بحى عين شمس في القاهرة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملات مكثفة لمتابعة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بمنع الشيش في المقاهي، وذلك تحت إشراف اللواء ماهر هاشم رئيس حى عين شمس، حيث تمكنت الحملة من ضبط عدد من المقاهى التى تقدم الشيشة بالمخالفة لقرار الحظر.

وأسفرت الحملات عن رفع الإشغالات والشيش من مقاهي وكافيهات شارع عزيز المصري، وشارع أحمد عصمت، وشارع جول جمال والإنتاج ومنطقة الألف مسكن، و مقاهي منطقة الجراج وأحمد عرابي، وشارع عمر بن الخطاب، بإجمالى 128 شيشة و75 كرسيا وغلق 5 مقاهى.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 4 مخالفات بناء، وذلك بشوارع عزيز المصري و فوزي الشتوي، وصبري شريف، و شارع منشية التحرير، وتمت مصادرة المواد والأدوات المستخدمة وتحرير محاضر الإيقاف وقرارات الإزالة الفوري ووقف التعامل على العقارات المخالفة، و جاري تحويل المخالفين والمقاولين مرتكبي المخالفات الفعلية للنيابات المختصة وفق قرار رئيس مجلس الوزراء.

كما تم رفع الإشغالات من محل للمشويات أول شارع أحمد عصمت من شارع جسر السويس وتم رفع الاشغالات والباعة الجائلين من ميدان الألف مسكن.