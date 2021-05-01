شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تطوير قدرات الشباب لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح وزير القوى العامله محمد سعفان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال تطوير مركزي شباب السماكين شرق، والإخيوه التابعين لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

وتفقد الوزيران يرافقهم محافظ الشرقية صالات الألعاب، وملاعب كرة القدم، فضلا عن تفقد معرض لمنتجات فتيات الأندية والمراكز، ويضم أعمالا فنية لأعضاء مركزالشباب شملت مشغولات يدوية من( الخزف والفخار والزجاج والبردي والتريكو والرسم ) ، وذلك بحضور مدحت الغمراوي مدير مديرية القوي العاملة بالشرقية ، وأحمد عبد الهادي وكيل المديرية وبعض أعضاء البرلمان عن المحافظة .

وأكد وزير القوي العاملة أهمية وجود تلك المراكز بقرى محافظات مصر لما لها أثر إيجابي في توعية وتثقيف والشباب بصفة عامة وشباب العمال بصفة خاصة وتطوير قدراتهم البدنية ومهاراتهم الرياضية مما يساعد في استكمال مسيرة التنمية والبناء وبناء الجمهورية الجديدة التي سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة.

واكد وزير الشباب والرياضة أن ذلك يأتي في إطار سعي الوزارة لتطوير كافه مراكز الشباب علي مستوي جميع المحافظات والارتقاء بها لتقدم خدماتها لابنائنا باعتبار شبابنا هم عصب الأمة وبناة المستقبل.

وشدد وزير الشباب على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء ممارسة الأنشطة المختلفة داخل مراكز الشباب لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

من جانبه قال محافظ الشرقية أن تطوير مراكز الشباب يساهم في إعداد الشباب بدنيا وفكريا وينمي قدراته ويعمل على تزويدهم بالمهارات المختلفة فضلا عن استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.