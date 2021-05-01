شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم جوائز القرآن بمركز شباب الرملة في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشباب والرياضه في القليوبية حفلا بمركز شباب الرملة لتوزيع جوائز على المشاركين في المسابقة الكبرى للقرآن الكريم لشهر رمضان المبارك.

قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المسابقه نفذها مركز شباب الرملة التابع لإدارة شباب بنها على مدار الأسبوعين الماضيين، وتصل جوائزها إلى ٣٠ ألف جنيه بمشاركة ٣٠٠ عضو وتم التنظيم وفقاً للقواعد والتدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا.