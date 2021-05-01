شكرا لقرائتكم خبر عن الوادي الجديد : إغلاق الحدائق والمنتزهات خلال شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، غلق جميع الحدائق والمنتزهات العامة على مستوى المحافظة، خلال أعياد شم النسيم، حفاظا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شدد على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مناشداََ المواطنين بالحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية بالتزامن مع زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الحالية.