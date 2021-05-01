شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا : 166 إصابة بـ كورونا في يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الإحصائيات الصادرة عن مديرية الصحة بالمنيا، إصابة 166 شخصا بوباء كورونا المستجد، من بين 275 شخصا تم إجراء مسحات لهم، فيما أكدت التحاليل سلبية 108 حالات.

وتضمنت الإحصائيات، إجراء 118 مسحة يوم 29 أبريل، لمشتبهة إصابتهم بالوباء، كشفت التحاليل إصابة 65 منهم وسلبية 52، وفي يوم 30 أبريل تم إجراء مسحات لعدد 157 شخصا كشفت التحاليل إصابة 101 وسلبية 56 آخرين .

كما أكد الإحصائيات وفاة مصاب متأثرا بالوباء داخل احدي مستشفيات العزل .

من جانبه شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من وباء كورونا المستجد، وكلف نائبة بالمرور على المستشفيات للتأكد من سير العملية الصحية وتقديم الخدمات للمترددين .