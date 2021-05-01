شكرا لقرائتكم خبر عن كيف اغتنم النبي فضل العشر الأواخر من رمضان؟.. المفتي يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شرح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، كيفية اهتمام الرسول (ص) بالعشر الأواخر من شهر رمضان، مؤكدًا أنها فرصة كبيرة وعدم اغتنامها يعني فواتنا للخير الكثير.

وقال «علام»، خلال برنامج «كتب عليكم الصيام» على فضائية «صدى البلد» السبت: «الرسول كان يهتم بها وكان يعتكف بها، والاعتكاف يعني خروج عن مجال الدنيا وملذاتها وشهواتها».

وأضاف: «الاعتكاف هو انقطاع تام وتفرغ تام لله سبحانه وتعالى، يعني تخرج من الدنيا وتقرب إلى الآخرة والله سبحانه وتعالى، وهذه الأيام لها ميزة لم تكن موجودة لغيرها ولذلك لابد من مضاعفة العمل خلال هذه الأيام».

وتابع: «قراءة القرآن وحتى سماعه وإن كان دون فهم لمعاني بعض الآيات هو عبادة في حد ذاتها، نريد أن نعيش بالقرآن سماعًا وقراءة وتلاوة وتدبرًا في كل تفاصيل حياتنا، وعلينا أن نتدبر القرآن ونحن نقرأ والوقوف على معاني الألفاظ لأن مجرد القراءة عبادة».