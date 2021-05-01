شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: إذا غلب القيء المرأة الحامل فصيامها صحيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه إذا غلب القيء الصائم من غير تسبب منه فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه، مضيفا: «أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه فإن صومَه يفسد».

وأضاف علام، خلال برنامج «كُتب عليكم الصيام» على قناة صدى البلد، أنه إذا حدث تقيؤ للحامل في رمضان من غير تسبُّبٍ منها فصيامها صحيح ولا قضاء عليها.

وأوضح: «على المرأة الحامل أن ترجع للطبيب لمعرفة مدى تأثير الصوم على الحمل».