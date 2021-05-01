شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل مبادرة «صحة المرأة» في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، استمرار مبادرة صحة المراة والاعتلال الكلوي، حيث تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر للأورام السرطانية والإصابات الخطيرة والاعتلال الكلوي.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المبادرة مفعلة بجميع قري والمراكز المحافظة، التي تقدم خدمات رعاية المرأة والطفل، وكذا النوادي الرياضيه بالتنسيق، مع ناديين، وتستهدف المبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية «السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول، وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن»، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدى، كما حث جميع السيدات بضرورة التوجه إلى الوحدات المعنية بالمبادرة، للاطمئنان على صحتهم وحمايتهم وحماية أسرهم.

وأضافت الدكتورة نشوى مازن مدير إدارة الرعاية الأساسية، أنه في حال إصابة الأم يتم الإحالة مباشرة على المستشفى المخصصة لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت أن المبادرة مستدامة وتستهدف السيدات على مستوى المحافظة، بداية من سن 18 عامًا، وتقدم خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة في المراكز والوحدات الصحية، للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية، بما يضمن الاهتمام بالصحة العامة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.