شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تطلق حملة لتوزيع 2200 وجبة إفطار يوميا في 6 محطات للمترو والسكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة النقل حملة «هنفطر في المحطة» بعدد من محطات مترو الأنفاق والسكة الحديد، خلال أيام شهر رمضان.

تقوم الحملة بتوزيع الوجبات يوميا بإشراف العميد حسام السيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأمانة العامة بوزارة النقل، وبالتنسيق مع المهندس مصطفى أبوالمكارم، رئيس هيئة السكك الحديدية، والمهندس على الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعم الفني، والمهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة.

ويتم توزيع ألف وجبة خفيفة يوميا على جميع ركاب مترو الأنفاق بالمحطات وداخل القطارات أثناء تواجدهم في وقت أذان المغرب، وذلك داخل المحطات التبادلية للخطوط الثلاثة للمترو والأكثر كثافة (الشهداء- السادات- العتبة).

كما يتم توزيع 1200 وجبة خفيفة يوميا للإفطار داخل عدد من محطات السكك الحديدية (مصر برمسيس- الجيزة- أسيوط)، على جميع الركاب داخل المحطات والقطارات أثناء تواجدهم وقت أذان المغرب.

جدير بالذكر أن الحملة تهدف إلى الوصول إلى توزيع 40 ألف وجبة إفطار خفيفة داخل محطات المترو والسكة الحديد حتى الانتهاء من شهر رمضان.