شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسوم التراخيص وأتعاب الإشراف في منظومة التراخيص الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الدولة في التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركز ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها، اعتباراً من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء بكافة المحافظات لوقف فوضى التراخيص.



تشمل رسوم التراخيص التي تدفع في المركز التكنولوجي وفقا لقانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بلا أي تغيير، علاوة على ١٠٠٠ جنيه تدفع لعمل شهادة المطابقة وخطابات المرافق المؤمنة، تكلفة أعمال التصميمات وإعداد ملف الترخيص والإشراف على التنفيذ طبقا للاشتراطات البنائية (أرضي+٤ أدوار) للأعمال السكنية والمدن بالمرحلة الانتقالية، وتكلفة أعمال مراجعة التراخيص للجامعات.



أولا: تكلفة أعمال التصميمات وإعداد ملف الترخيص والإشراف على التنفيذ طبقا للإشتراطات البنائية (ارضي+٤ أدوار) للأعمال السكنية والمدن بالمرحلة الإنتقالية:

٠ أتعاب التصميمات وإعداد ملف الترخيص:

35 جنيها للمتر المربع في حالة مساحة الأرض 200 م٢، و30 جنيها لـ ٤٠٠م٢، و25 جنيها لـ ٦٦٠ متر٢، و20 جنيها لـ ٨٠٠م٢، وأخيرا 17 جنيها لـ 1000م٢، بإجمالي (٢٤٥٠٠ و٤٢٠٠٠ و٥٢٥٠٠ و٥٦٠٠٠ و٥٩٥٠٠) على التوالي.

- ويحسب إجمالي اتعاب التصميم على اساس (إجمالي مسطحات المباني × سعر المتر أتعاب التصميم).

- ويحسب اجمالي مسطحات المباني (٧٠% من مساحة الأرض × ٥ أدوار (وهي عبارة عن ارضي+ ٤ أدوار).

٠ أتعاب الإشراف على التنفيذ:

٣٢ جنيه للمتر المربع في حالة مساحة الأرض ٢٠٠م٢، و٢٦ جنيها لـ ٤٠٠م٢، و٢٤جنيها لـ ٦٠٠م٢، و٢٠جنيها لـ ٨٠٠م٢، وأخيرا ١٨ جنيها لـ ١٠٠٠م٢، بإجمالي ( ٢٢٤٠٠ و ٣٩٢٠٠ و ٥٠٤٠٠ و٥٦٠٠٠ و٦٣٠٠٠) على التوالي.

- ويحسب إجمالى أتعاب الإشراف على اساس (إجمالي مسطحات المباني× سعر متر الإشراف)

ثانيا: تكلفة أعمال مراجعة التراخيص للجامعات

ويبلغ سعر المتر أتعاب الجامعة ( ٨.٧٥ و٧.٥ و٦.٢٥ و٥ و٤.٢٥) لمساحة الأرض (٢٠٠ و٤٠٠ و٦٠٠ و٨٠٠ و١٠٠٠) على التوالي، بإجمالي ( ٦١٢٥ و١٠٥٠٠ و١٣١٢٥ و١٤٠٠٠ و١٤٨٧٥) على التوالي.

- ويحسب إجمالى أتعاب الجامعة على اساس (إجمالي مسطحات المباني× سعر متر الأتعاب)