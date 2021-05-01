شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المحظورات وارتفاعات المباني والبدروم طبقا لمنظومة التراخيص الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الدولة اعتبارا اليوم السبت أول مايو، ولمدة شهرين، تنفيذ الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة، كمرحلة أولى للتطبيق التجريبي، على ٢٧ مدينة وحي، بواقع مدينة أو حي لكل محافظة، اختارتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن بدايةً من 1 يوليو 2021.

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الكتاب الدوري رقم 86 لسنه 2021، المرسل للمحافظين، في ١٠ أبريل الماضي، الخاص بالاشتراطات البنائية ومنظومة تراخيص البناء الجديده، بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والموافقة عليها في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 31 مارس الماضي، في ضوء التكليفات الصادرة بضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة للتراخيص للقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص.

وتحدد المنظومة الجديدة، الارتفاعات، مع عدم الإخلال بالضوابط المنظمة الصادرة من جهات الإختصاص للأنشطة المختلفة، تحدد ارتفاعات المباني السكنيه المطلة على الشوارع طبقا للآتي، (في حالة الشوارع أقل من ٨ أمتار، يكون الحد الأقصى لارتفاع المبنى ١٠ أمتار، بما يعادل أرضي ودورين، وفي حالة الشوارع من ٨-١٢ مترا، الحد الأقصى للارتفاع ١٣ مترا، بما يعادل أرضي و٣ أدوار، وفي حالة الشوارع أكبر من ١٢ مترا، يكون الحد الأقصى للارتفاع ١٦ مترا، بما يعادل أرضي و٤ أدوار)، على أن يكون الارتفاع الأقصى لسقف البدروم (١.٢متر) من الصفر المعماري.

ولا تسمح الضوابط والاشتراطات الجديده، بالتراخيص الجديده للاشغالات والأنشطة غير السكنية بالمباني السكنية، كما لا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية في غير الاستخدام السكني.