شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولى» يطمئن على إجراءات مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، مع المحافظين، للاطمئنان على الإجراءات المتبعة من جانبهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وموقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأرصدة الأكسجين الطبى، خصوصًا في محافظات الصعيد، والمحافظات التي تشهد ارتفاعاً في أعداد المصابين بكورونا. وشدد رئيس الوزراء، في تكليفاته للمحافظين، على ضرورة التطبيق الصارم بمنتهى الحزم، للإجراءات الاحترازية خصوصًا في الأماكن العامة، مثل المولات، والمطاعم، والكافيهات، وعدم التهاون في منع «الشيشة» بكل الكافيهات والمقاهى، موجهاً بضرورة الاستمرار في تطبيق القرار السارى بمنع أية فعاليات أو تجمعات كبيرة، وإغلاق المتنزهات، والحدائق، والشواطئ في إجازة شم النسيم. وطالب مدبولى المواطنين بضرورة الحرص على الالتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة ارتداء الكمامة وتجنب التجمعات، بما يسهم في الحد من انتشار الوباء، والسيطرة على تزايد أعداد الإصابات، مؤكداً أن حفاظ الفرد على سلامته يقى المجتمع ككل. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة خروج 765 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 170773 حالة، وأوضحت أنه تم تسجيل 1021 حالات جديدة، و61 حالة وفاة.

وكشف الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، عن خروج وتعافى 10 حالات من مصابى فيروس كورونا ليرتفع العدد لأكثر من 255 حالة من المتعافين. وفى المنيا، كشفت الإحصائيات الصادرة عن مديرية الصحة إصابة 166 شخصًا من بين 275 شخصًا تم إجراء مسحات لهم، فيما أكدت التحاليل سلبية 108 حالات، وكشفت الإحصائيات عن وفاة مصاب متأثرا بالوباء داخل أحد مستشفيات العزل.

وفى المنوفية، أرجع الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، أزمة الأكسجين بمستشفى سرس الليان إلى عطل في محبس التانك، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل فريق من قيادات للمديرية للذهاب للمستشفى وتأمين المرضى سواء داخل المستشفى أو التنسيق لنقلهم لأقرب مستشفى بالتنسيق مع هيئة الإسعاف، وقال إنه تم استدعاء شركة الصيانة للتعامل مع العطل وتحويل شبكة الأكسجين للعمل بالأسطوانات وتم دعم المستشفى بـ 200 أسطوانة من المستشفيات المجاورة، مشيرا إلى استقرار حالة جميع المرضى بمستشفى سرس الليان. وفى الإسماعيلية، ترأس المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، حملة على الكافتيريات والمقاهى للتفتيش على تطبيق الإجراءات الاحترازية، تم خلالها إغلاق وتشميع كافتيريا بمنطقة الأفرنج والتحفظ على ١٠ شيش، كما تم تحرير ٧ محاضر وتحصيل غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامة وضبط ١٠٠ شيشة في نطاق حى ثالث. وفى الفيوم، قال المحافظ، الدكتور أحمد الأنصارى، إنه تلقى لقاح فيروس كورونا، مضيفا أن أعراضه مثلها مثل لقاح الأنفلونزا السنوى وأعراضه بسيطة للغاية وتزول بعد 48 ساعة، وفى القليوبية، أجرى المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، جولة مساء أمس الأول، بمدن بنها وحى شرق شبرا الخيمة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تم خلالها غلق 18 مقهى لتقديم الشيشة للمواطنين ومصادرة 62 شيشة وتحرير ٥٠ مخالفة لعدم ارتداء الكمامة. وفى الشرقية، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة أسفرت عن تشميع كافيتريا مخالفة ومصادرة ٢٢ شيشة، كما تم تغريم ٨ مواطنين لعدم ارتداء الكمامة الواقية.