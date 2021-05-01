شكرا لقرائتكم خبر عن فريق من وزارة الصحة يتفقد مستشفيات عزل كورونا في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت الدكتوره هاله زايد، وزيرة الصحة فريقا طبيا متخصصا للاطمئنان على الوضع الصحي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت حيث تم المرور على العديد من مستشفيات كفر الشيخ للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال حالات كورونا ومتابعه الأماكن الشاغرة بأقسام العزل.

جرى التاكيد على التأهب الدائم للفريق الطبي والالتزام بأقصى معايير الجوده في تقديم الخدمه الطبيه لمرضى كورونا ومتابعة توافر مخزون كافى من المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية الخاصة ببروتوكول علاج المرضى بالمستشفى وبالعزل المنزلي، ومتابعة مخزون الأكسجين الطبي وقام الفريق بمتابعه حالات العزل المنزلي والتأكيد على المتابعة الدورية لحالتهم الصحية والنقل لإحدى مستشفيات العزل.