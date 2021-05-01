شكرا لقرائتكم خبر عن «البريد» تصدر طابعًا تذكاريًا لتوثيق المناسبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابعًا تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذى يوافق ١ مايو من كل عام، وذلك للمشاركة فى تكريم عمال مصر الثروة الحقيقية التى تعتمد عليها مصر فى تحقيق التنمية والازدهار.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة، إن عمال مصر هم سواعدها التى تعتمد عليها فى تحقيق التنمية فى مختلف المجالات، الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والطبية والرياضية وغيرها، وأنهم يساهمون فى تعظيم الإنتاج من أجل صناعة مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة، لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكارى لتوثيق هذا الحدث المهم وتكريم عمال مصر المتميزين، مشيرًا إلى أن فكرة تصميم طابع عيد العمال تعد فريدة من نوعها وتجسد التحول الرقمى والتقدم التكنولوجى الذى تشهده مصر حاليًا. جدير بالذكر أن مقاس الطابع (٣ سم فى ٥ سم) مؤمن متعدد الألوان أوفست، وقيمته ٥ جنيهات ومزود بتقنية الـQR Code التى تمكن هواة الطوابع والمتابعين من الحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بالطابع.